Gras mag voortaan groeien op Veluwse campings: ‘Strak gemaaid gazon is funest voor biodiversiteit’

De grasmat op de kampeervelden van camping De Bankenburg in Heerde is geen ‘Engels gazonnetje’, zoals eigenaar Annemieke Baumann het zelf verwoordt. Het gras is niet verwilderd, maar ook niet gemillimeterd. ,,Een bewuste keuze’’, zegt ze. ,,Bij ons kampeer je op een weiland, niet in een aangeharkt stadspark. Het is bovendien een manier om de natuur een steuntje in de rug te geven.’’