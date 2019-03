Gratis auto opladen in goedkope parkeergarage Apeldoorn

Voordelig parkeren en dan ook nog eens je elektrische auto gratis opladen. Dat is binnenkort mogelijk in parkeergarage Haven Centrum (voorheen Koningshaven) in het centrum van Apeldoorn. Op straat moeten eigenaren van zo’n voertuig wel betalen voor de stroom.

De gemeente Apeldoorn heeft twee redenen om dat voordeel in Haven Centrum te bieden. Ze wil het elektrisch rijden stimuleren, zeker in de binnenstad. Daarnaast kan het helpen deze parkeergarage beter gevuld te krijgen. Die kent namelijk een magere bezetting. Eind vorig jaar werd bekend dat daarom in 2020 het parkeertarief naar 1 euro per uur gaat. Dat geldt ook voor de Brinklaan-garage.

Haven Centrum wordt een basis voor elektrisch vervoer. Daar hoort gratis opladen bij, zo zal de lokale politiek naar verwachting binnenkort bekrachtigen. Niet elke partij is er enthousiast over. De PvdA bijvoorbeeld zou het ‘vele malen zinvoller’ vinden als de gemeente geldt steekt in een goedkoop retourtje voor de stadsbus. Ook de ChristenUnie is geen voorstander.

Steun in de rug

Een laadbeurt kost normaal gesproken enkele euro’s, afhankelijk van het type auto. Hoeveel laadpalen er in Haven Centrum komen, staat nog niet vast; dat wordt momenteel uitgerekend. Mogelijk volgt gratis laden ook in andere gemeentelijke parkeergarages.

De rekening komt daarmee bij de gemeente, en dus bij ‘iedereen’. Wethouder Wim Willems (Lokaal Apeldoorn) vindt het principe, dat al door zijn voorganger Johan Kruithof (PvdA) werd voorbereid, goed te verdedigen. Onder meer vanuit het belang van een betere luchtkwaliteit in de binnenstad verdient het elektrisch rijden nog wel een steun in de rug, redeneert Willems.

Milieuzone

Maar deze regeling is wat hem betreft wel eindig; er komt een afbouwconstructie. De gemeente zoekt andere manieren om schoon rijden te stimuleren of vervuilend vervoer te weren. Willems wil daarvoor meegaan in landelijke ontwikkelingen; wat hem betreft wordt er zoveel mogelijk één lijn getrokken in Nederland. ,,Je moet niet hebben dat je, voordat je Apeldoorn in rijdt, eerst in een boekje moet opzoeken welk soort milieuzone er ook alweer geldt.’’

Risico