Gratis boom in je tuin? Apeldoorners sla nu je slag!

Letterlijk zelfs. De boompjes worden met alle benodigde spullen bij je thuisbezorgd. Vanaf vandaag kun je je via de website van de gemeente Apeldoorn aanmelden. Wees er wel snel bij. Want wie het eerst komt, maalt ook het eerst bij de actie Boompje Erbij .

Snel door de voorraad heen?

De campagne maakt deel uit van het gemeentelijke groenplan. ,,Jaarlijks investeren we hier tonnen in. Daarbij gaat het voornamelijk om het openbaar groen, maar we willen op deze manier ook particulieren mee laten delen", legt wethouder Mark Sandmann uit. Maar 200 bomen op enkele tienduizenden huizen met een tuin; dan is hij toch zo door de voorraad heen? ,,Als het inderdaad zo'n succesvol wordt en we snel ‘uitverkocht’ raken, zou me dat hartstikke trots maken.”