Gratis tennis moet jeugd in Apeldoorn-Zuid achter laptop vandaan trekken: ‘Er wordt te weinig gesport’

VIDEO Gastenver­blijf in Klarenbeek staat in brand, geen slachtof­fers

12 februari De bovenverdieping van het schuur in Klarenbeek staat in brand. De brandweer is aan het blussen en probeert het vuur ook van binnenuit te bestrijden. Het gebouw wordt gebruikt als gastenverblijf. Aanvankelijk was onduidelijk of er mensen aanwezig waren. Dat bleek niet het geval.