Gravelmania slaat toe in Apeldoorn: fietsclub Adelaar komt met elf nieuwe routes

jouw mening Stelling | Ook Thierry Baudet moet zich gewoon aan de coronare­gels houden

11:33 Waar Forum-politicus Thierry Baudet ook komt: hij trekt zich weinig van de coronaregels. Gisteren was hij op Urk, waar hij als een held werd ontvangen en een kleine menigte hem op de voet volgde in het vissersdorp. Hij nam bovendien plaats in een viszaak en ging er zitten eten. Vandaag bezoekt de politicus Harderwijk.