Griepgolf rukt op naar het oosten, piek is nog niet bereikt

Nederland kent volgens het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL) al een week of vijf een griepgolf.

Meer meldingen

Woensdag maakte de organisatie bekend dat het aantal gevallen afgelopen week weer hoger was dan de week ervoor. ,,Maar we hebben hoogstwaarschijnlijk de piek nog niet bereikt, het aantal stijgt nog wel een paar weken door", vertelt huisarts en epidemioloog Gé Donkers van NIVEL.

De griepgolf begon vijf weken terug in het westen. Afgelopen week bezochten 100 van elke 100.000 mensen in Oost-Nederland de huisarts met griepklachten, tegen 71 in het westen. Geschat wordt dat acht keer zoveel mensen daadwerkelijk griep hebben: de meesten gaan er niet mee naar de huisarts.

Harderwijk

,,Vorige week beleefden we een explosie van het aantal griepgevallen", vertelt woordvoerder Plette van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. ,,De afgelopen dagen is het juist weer wat rustiger. Maar we zijn voorbereid op een nieuwe toename. Er is ook afstemming met andere ziekenhuizen in de regio."