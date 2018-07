Groei van Apeldoorn verhoogt druk op woningmarkt verder

In 2016 hebben twee bureaus prognoses gemaakt van de demografische ontwikkeling van Apeldoorn. Die cijfers zijn onder meer nodig bij het opstellen van de woningplanning. De groei blijkt nu nog sterker dan in het ruimste scenario. Op 1 januari telde Apeldoorn al dik 500 inwoners meer (zo'n 161.150 mensen) dan in de bovenste lijn van de voorspellingen pas was voorzien voor 31 december van dit jaar.

Apeldoorn is in 2017 per saldo met 1134 mensen gegroeid. Dat is in verhouding duidelijk sterker dan Deventer en Zwolle, maar minder hard dan Arnhem, Ede en Nijmegen groeiden.

Knellen

De teller staat inmiddels, half juli, op 161.792 inwoners. Het is 'reëel om te verwachten' dat de bevolking ook in de volgende jaren sterker groeit dan de modellen aangeven, schrijven ambtenaren. Daarmee ook het aantal huishoudens, en dus zijn er meer woningen nodig.

De woningmarkt knelt hier al op meerdere punten. En de druk lijkt te gaan toenemen. Apeldoorn is net als bijvoorbeeld Ede steeds duidelijker een overloopgebied van de nog meer verhitte Randstad. Dat blijkt: de groei van vorig jaar is volledig te danken aan een vestigingsoverschot. Overlijdens en geboortes houden elkaar ongeveer in evenwicht.

Amersfoort

Makelaar Frank Huibers ziet de aanwas van buiten terug in de cijfers. Twee jaar geleden kwam 32 tot 35 procent van de woningaankopen in Apeldoorn op conto van mensen die hier nog niet woonden. Nu is dat 41 procent. Waarbij het niet per se gaat om mensen die rechtstreeks vanuit pakweg Rotterdam naar de Veluwe verhuizen. ,,Er komt bijvoorbeeld niet meer dan 1 procent uit Amsterdam. Het is ook zo dat mensen uit de Randstad naar bijvoorbeeld Amersfoort trekken, en dat er vanuit Amersfoort naar Apeldoorn een beweging is.'' Het is dus een kettingreactie, schetst de woordvoerder van de Apeldoornse NVM-makelaars. Het is te verwachten dat die druk van west naar oost voorlopig aanhoudt.



En dus blijft de boodschap van de woningsector: bouwen, bouwen, bouwen. ,,In de volle breedte; van tweekappers tot hoekwoningen en appartementen.''

Flexibiliteit

Voor burgemeester en wethouders is de groei een signaal dat er rond de woningmarkt vooral flexibiliteit nodig is. En dat het niet goed is om voor jaren vooruit de aantallen woningen precies vast te leggen. Apeldoorn bepleit dat al langer bij de provincie Gelderland. Die bewaakt de regionale ontwikkelingen om onder meer te voorkomen dat er over heel Gelderland teveel wordt gebouwd.