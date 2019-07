Groeiend aantal gemeenten kampt met dementie-onvriendelijke ambtenaren

In de regio hebben gemeenten Apeldoorn, Berkelland, Elburg, Putten, Steenwijkerland, Voorst en Zeewolde inmiddels trainingen gevolgd om de baliemedewerkers dementievriendelijker te maken. De ambtenaren hebben volgens het onderzoek van Alzheimer Nederland, dat gehouden is onder 351 mantelzorgers, niet altijd evenveel begrip en herkennen dementie niet gelijk, terwijl er steeds meer demente mensen op straat te vinden zijn. Slechts een op de drie ambtenaren handelt goed in situaties met mensen met dementie.

Gemeenten aan de slag

Volgens de stichting ‘Samen dementievriendelijk’ is er een toename in het aantal gemeenten dat aan de slag gaat met trainingen. ,,De cijfers vragen dit ook; een op de vijf mensen krijgt dementie, het is volksziekte nummer één en nu al leven 270.000 mensen met dementie. In 2040 is het aantal demente mensen verdubbeld; de urgentie is groot en wordt nog groter’’, aldus een woordvoerder.

Vier miljoen voor Samen Dementievriendelijk