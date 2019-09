Groeispurt Taco Mundo in oosten van land, te beginnen in Apeldoorn

Oprichter Tom Filippini opende zijn eerste Taco Mundo in 2000 in Amsterdam. Vorig jaar kwam het aantal filialen met de opening van een vestiging in Enschede op 25. ,,We zitten inmiddels van Groningen tot Breda (Taco Mundo heeft ook een vestiging in Zwolle, red.), maar het oosten van het land is wat achtergebleven.’’