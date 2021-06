Groen licht voor appartementen bij Westpoint in Apeldoorn: beroep omwonenden afgewezen

Zorgen over toekomsti­ge overlast bij Westpoint in Apeldoorn? Nergens voor nodig, vindt de gemeente

12 april Buurtbewoners hoeven zich niet te druk te maken over toekomstige overlast bij het Apeldoornse Westpoint. Dat stelde de gemeente Apeldoorn vandaag in een rechtszaak bij de Raad van State, aangespannen door omwonenden. Het plan is om het verpauperde stadskantoor om te bouwen tot appartementencomplex, maar de buurt laat dat niet zo maar gebeuren.