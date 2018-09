Aardhuis mag restaurant toevoegen aan bezoekerscentrum Kroondomein

Verscholen in de bossen, aan de rand van Kroondomein Het Loo, trok het Aardhuis jarenlang circa 30.000 bezoekers per jaar. Het werd in 1861 in opdracht van koning Willem III gebouwd. Die gebruikte het Aardhuis voor bijeenkomsten met militaire autoriteiten, op de Aardmansberg, het bijna hoogste punt van de Veluwe. Later nam prins Hendrik het in gebruik als jachtchalet.