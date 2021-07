Groen licht voor woontoren van dik 70 meter in hartje Apeldoorn (en daar is niet iedereen blij mee)

Herman werkt al een halve eeuw voor dezelfde baas uit Putten. Dit is zijn geheim

24 juli Een halve eeuw werken voor een en dezelfde baas: voor de een klinkt het als een horrorstory, de ander vaart er wonderwel bij. Uniek is het al niet meer, nu de pensioenleeftijd steeds verder opgerekt wordt. Voor bouwvakker Herman Posthouwer zijn die vijftig jaar bij bouwbedrijf Van Wijnen in Putten in elk geval voorbij gevlogen. „Hoe je het volhoudt? Gewoon dom door doen.”