Groen Lintje voor Apeldoornse afvalruimers Moya (9) en Nando (6)

Steeds meer bewijs tegen Apeldoorn­se die echtgenoot gedood zou hebben

16:07 De aanwijzingen dat het de echtgenote is geweest die op 1 juni dit jaar een 64-jarige man in of bij hun huis aan de Deventerstraat in Apeldoorn zou hebben omgebracht, zijn de afgelopen maanden alleen maar sterker geworden. Dat bleek tijdens de eerste pro formazitting tegen Lamberta de V., 66 jaar, in Zutphen.