Groenbedrijven moeten jeukrupsen herverpakken in big bags of boxen

De afvalresten van dode eikenprocessierupsen gaan binnenkort in zogeheten ‘big bags’ of in plastic boxen naar de afvalverwerkers. Dat hebben onder meer de branchevereniging van groenbedrijven en de Vereniging van Afvalverwerkers afgesproken tijdens een vervolgoverleg op het ministerie van Landbouw, Voedselkwaliteit en Milieubeheer.

Dit betekent dat groenbedrijven als Wolterinck in Beltrum en Eijkelboom/De Eijk Groep in Apeldoorn binnenkort verlost zijn van de containers met zakken vol dode rupsen. Deze containers blijven daar staan omdat de afvalverwerkers onlangs lieten weten de rupsen niet langer in plastic zakken willen ontvangen. De groenbedrijven voelden zich voor het blok gezet.

Overuren

Afvalverwerkers zijn bang dat de zakken scheuren als ze door grijpers worden opgepakt. De brandhaartjes van de eikenprocessierups komen dan in de lucht en verspreiden zich op het terrein van een afvalverwerker, waardoor een direct veiligheidsrisico ontstaat voor medewerkers. Daarnaast bestaat er gevaar voor omwonenden, als de haartjes in de atmosfeer komen. Door de weigering van de afvalbedrijven blijven de groenbedrijven met volle containers zitten. Zij maken dagelijks overuren om in opdracht van gemeenten de rupsen uit de bomen te zuigen, waarna ze in zakken verpakt worden.

Ompakken

Vanwege de keuze voor afsluitbare big bags of boxen, moeten de groenbedrijven de dode rupsen opnieuw verpakken. ,,Daar hebben ondernemers wel de tijd voor nodig’’, zegt Nico Willemsen van brancheorganisatie Cumela. ,,Verder kunnen wij prima met deze oplossing voor de korte termijn leven.’’ Overigens kunnen niet alle dode rupsen worden omgepakt. Ongeveer 5 procent van het totaal is hiervoor niet geschikt. ,,Het is organisch materiaal’’, zegt Willemsen. ,,Wat te lang heeft gelegen, willen we bij één partij onder strikte voorwaarden storten. De afvalbranche hoopt daarvoor binnen enkele weken een oplossing te vinden.’’