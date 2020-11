Groene deelscooter verspreidt zich door Apeldoorn: ‘We verwachten commentaar in eerste dagen’

Video/Update Groene deelscoo­ter opgeblazen in Glanerbrug, verhuurbe­drijf doet aangifte

11 november ENSCHEDE - Meerdere elektrische deelscooters zijn de afgelopen dagen in de Enschedese wijk Oikos zwaar beschadigd geraakt door vernielingen. Een van de knalgroene scooters is in het water gegooid, een ander exemplaar is met zwaar vuurwerk opgeblazen en volledig uitgebrand.