GroenLinks en PvdD boycotten bezoek aan Apenheul vlak voor besluit over parkeerplan in Apeldoorn-West

De verkeers- en parkeeroverlast in Apeldoorn-West zorgt al jaren voor discussie. Om de overlast terug te dringen huurt de gemeente op dit moment twee trainingsvelden van AGOVV, om te dienen als overloopparkeerplaats voor Apenheul. Dat zou een tijdelijke oplossing zijn. Inmiddels heeft de gemeente alle mogelijke oplossingen doorgelicht en volgende week donderdag worden de bevindingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Een van de opties is - zoals Apenheul wil - om de tijdelijke parkeerplaats bij AGOVV definitief te maken. Een andere is om een transferium aan te leggen - daarvoor is een terrein bij de Cantharel beschikbaar - en Apenheul-bezoekers bij piekdrukte het laatste stuk per bus te vervoeren.