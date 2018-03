GroenLinks: meer doen tegen stook-overlast in Apeldoorn

Eerdere ontmoeting met politie verraadt automobiliste zonder rijbewijs in Apeldoorn

10:08 Een vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag op de bon geslingerd in Apeldoorn. De vrouw reed zonder rijbewijs in een auto en was daarnaast ook nog eens onder invloed van alcohol. Een ontmoeting met de politie eerder in de nacht deed de vrouw de das om.