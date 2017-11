GroenLinks wil oude diesels weren in Apeldoorn, maar kan dat?

Zijn in Apeldoorn binnenkort oude dieselwagens niet meer welkom? Als het aan GroenLinks ligt, moet dit onderzocht worden. Maar het valt nog te bezien of er een meerderheid voor dit plan te vinden is.

Arnhem liet doorschemeren strenge regels voor diesels in te voeren. De 'stinkdiesels' met een bouwjaar van 2003 of ouder zijn vanaf 2019 niet meer welkom in de binnenstad. Ook de steden in de Randstad hebben dergelijke regels.

Stadsbussen

GroenLinks Apeldoorn doet 9 november een concreet voorstel om de komst van zo'n zone te onderzoeken. Of daar een meerderheid van de plaatselijke politiek voor is te porren, valt nog te bezien. Zo wijzen onderzoeken uit dat vooral de stadsbussen er voor zorgen dat op een aantal plaatsen de normen voor uitstoot van stikstofoxiden worden overschreden.

Verschillende partijen vragen zich af of het weren van vervuilende diesels nog noodzakelijk is, als er minder vervuilende bussen komen.

Argumenten

Hoogleraar Gerrit van der Veen van de Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd op het gebied van milieurecht, stelt dat er voor gemeenten heel wat bij komt kijken om een milieuzone voor diesels in te voeren. ,,Gemeenten moeten goed kunnen beargumenteren waarom bepaalde wagens uit de binnenstad geweerd worden. Waarom alleen diesels met een bouwjaar van bijvoorbeeld 2004 of ouder? Maar je moet ook goed kunnen aangeven hoe je aan de ruimtelijke grenzen van de milieuzone komt. Wat de milieubelasting is."

Benzinewagens

In vrijwel alle gevallen waar een zone wordt ingesteld, komt er uiteindelijk een rechter aan te pas. ,,Automobilisten, soms alleen, soms in groepen, spannen zaken aan. Dat is ook in Rotterdam en Utrecht gebeurd. Rotterdam wilde bijvoorbeeld ook oude benzinewagens de toegang weigeren, maar dat heeft de rechter tot tweemaal toe van tafel geveegd. Het lijkt er wel op dat de basisgedachte van de rechter is dat oude diesels wel degelijk geweerd kunnen worden."

Duitsland

Van der Veen ziet een groot verschil met onze oosterburen. ,,In Duitsland zijn landelijke regels van kracht. Dat is eenvoudiger voor steden. Dan hoef je hooguit regels rondom de grenzen van een gebied te beargumenteren."

In Nederland moet iedere gemeente afzonderlijk een afweging maken, en dus ook argumenten verzamelen. ,,Het voordeel van die situatie is weer dat je per stad ander beleid kunt voeren. De effecten van dieselwagens verschillen misschien ook per gemeente. In algemene zin zorgt veel verkeer voor slechte lucht, maar niet overal is het even druk. En ook de doorstroming verschilt nogal per gemeente."