Groente uit Zuid-Afrika? Dag van de Duurzaamheid draait om keuzes

Dit is de vijfde editie. Wat is er in vijf jaar bereikt?



,,Toen we begonnen waren er nog mensen die zeiden: wat een onzin. Duurzaamheid was iets voor milieufreaks. Nu wijdt de NOS er een hele avond uitzendingen aan. Het is niet meer de vraag óf we iets moeten doen voor het klimaat, maar wát. De mentaliteit verandert. Voor een groot deel dankzij landelijk nieuws, zoals het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Dat soort dingen helpt enorm om de aandacht op dit thema de vestigen. Een lokale dag is daarbij een van de vele schakeltjes. Een belangrijk onderdeel van het geheel.''

Als het besef er is, waarom is een Dag van de Duurzaamheid dan nog steeds nodig?

,,Het zit in het achterhoofd, maar het gevoel dat je er zelf elke dag iets aan kan bijdragen is er nog lang niet bij iedereen. Als je bezig bent met de vraag of je volgende maand je huur kan betalen, kan ik me ook goed voorstellen dat je even niet met dit soort thema's bezig bent. We willen met deze dag op een concrete, heldere, toegankelijke manier laten zien wat mensen zelf op dit gebied kunnen doen. En om opwarming van de aarde tegen te gaan moet iedereen meewerken, anders gaat het echt niet lukken. ''

Hoe maak je zo'n wereldwijd probleem dan lokaal en individueel?

,,Winkels in de binnenstad en op de Eglantier zetten woensdag duurzame producten in de etalage. Zo zie je heel concreet dat je kan kiezen als consument: koop ik groente van het seizoen, of iets wat ingevlogen is vanuit Zuid-Afrika? Dat soort keuzes kan je dagelijks maken. Met de fiets of met de auto, vlees of geen vlees, verwarm ik mijn huis op 23 graden? Op de Zwitsal (waar woensdag uiteenlopende activiteiten zijn, red) kan je praktische tips en ideeën opdoen.''

Trekt een dag als deze niet vooral de mensen die toch al 'om' zijn?



,,Ik heb niet de illusie dat we hiermee de massa bereiken. Aan de andere kant: dit jaar komen 500 Aventus-studenten in de ochtend workshops doen. Op die manier bereik je een grote groep en bovendien de jongste generatie. En via die producten bij winkels - waar mensen hoe dan ook al komen - breng je het onder de aandacht van een groot publiek. Daar gaat het om: mensen over dit onderwerp na laten denken. En wie naar de Zwitsal gaat kan er ook nog plezier hebben.''