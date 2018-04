Groep 4 Ichthus Apeldoorn krijgt taal- en rekenles op het schoolplein

Frisse lucht

Julienne Wolthuis (7) is kon niet wachten om naar buiten te gaan. ,,Toen de juf het vertelde in de klas vond ik het meteen heel erg leuk. Zoiets doen we nooit.'' Sietze Hout (7) is het liefst de hele dag buiten. ,,We zijn lekker bezig in de frisse lucht. Ik denk dat buiten les krijgen heel goed is, want we bewegen nu heel veel. Er was kans op neerslag, dus we hebben echt mazzel.''