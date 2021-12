Groep jongeren klimt op bouwterrein scholen in Apeldoorn: politie zet achtervolging in

Nog vuurwerk op zolder? In Apeldoorn kun je er gratis van naar de bios

Doordat je het hier niet meer af mag steken, is vuurwerk voor Apeldoorners in één klap waardeloos geworden. Maar als je het komende maandag of dinsdag tussen 10.00 en 16.00 uur bij de gemeentewerf aan de Sleutelbloemstraat afgeeft, levert het toch nog wat op.

18:31