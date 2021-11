Groep mensen krijgt verkeerde uitslag na test in Apeldoorn: negatief blijkt tóch positief (en andersom)

Een groep van 25 mensen heeft woensdag een verkeerde coronatestuitslag gekregen na een afspraak bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland in Apeldoorn. Zij kregen eerst als resultaat dat ze negatief waren, maar bleken later tóch positief. Óf omgekeerd.

De testen werden dinsdagavond afgenomen bij de locatie van de GGD Noord- en Oost-Gelderland in Apeldoorn en de uitslagen verkeerd doorgegeven bij de verwerking in het laboratorium van Gelre ziekenhuizen. De testen hadden daar bij een hertest een andere uitslag dan in eerste instantie werd gerapporteerd. Twaalf monsters die eerst negatief uitsloegen, waren in werkelijkheid positief. Het tegenovergestelde gold voor de dertien andere monsters.

Direct gebeld

Nadat de fout aan het licht kwam, nam de GGD Noord- en Oost-Gelderland naar eigen zeggen meteen telefonisch contact op met de betrokkenen. Medewerkers hebben hen inmiddels allemaal te pakken kunnen krijgen. Die gesprekken zouden begripvol zijn verlopen.



Gelre ziekenhuizen zegt het te betreuren dat mensen in de veronderstelling waren dat zij negatief of positief waren getest, terwijl dat later toch anders bleek te zijn. En vindt het ook jammer dat dit ‘mogelijke implicaties’ voor hen en hun omgeving heeft gehad. Het laboratorium doet ‘al het mogelijke’ om herhaling te voorkomen.

Grote drukte

Ook een woordvoerder van de GGD Noord- en Oost-Gelderland noemt de gebeurtenis ‘heel vervelend’, al gaat het om een zeer klein deel van het totale aantal testen. Dinsdag werden in heel het land maar liefst 200 tot 300 testafspraken per minuut gemaakt. In diverse delen van Gelderland heb je vanwege de grote drukte nu niet meer de garantie dat je op dezelfde dag dat je een afspraak maakt nog een test kunt laten afnemen in de directe omgeving.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.