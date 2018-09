Grond nodig voor 500 nieuwe sociale huurwoningen in Apeldoorn

De gezamenlijke woningcorporaties leggen die boodschap neer bij de lokale politiek.

De druk op de sociale huursector is vorig jaar fors toegenomen. Door de verbeterde economie stijgt de behoefte om te verhuizen. Daarbij wreekt zich nu het feit dat er de afgelopen jaren weinig is gebouwd. Doordat het woningaanbod bovendien op verschillende punten niet aansluit bij de behoefte is er te weinig doorstroming.

Slagingskans

In 2017 waren er 30 procent meer actief woningzoekenden dan in 2014. Die bovendien ook vaker reageren op een woning. Een paar jaar geleden meldden zich gemiddeld 30 mensen voor een woning die beschikbaar kwam, nu 60. In totaal 6850 mensen reageerden vorig jaar tenminste één keer op een huis, ruim 1000 personen meer dan het jaar ervoor. Tegelijk echter is het aantal woningen dat verhuurd wordt per jaar vrijwel gelijk: zo'n 1500.

Het voelbare resultaat is dat de slaagkans voor woningzoekenden is gezakt van 25 procent naar 22 procent.



Noodzaak

Om vraag en aanbod weer in balans te krijgen moeten er in de komende jaren minimaal 500 sociale huurwoningen bij komen in Apeldoorn, zegt Veluwonen-directeur/bestuurder Marco de Wilde namens de Apeldoornse corporaties. Die organisaties kunnen zo'n opgave zelf wel behappen. Het knelpunt is vooral het hebben van locaties. De lokale politiek gaat de komende tijd uitvoerig over de woningmarkt praten. Veel partijen in de gemeenteraad zien de noodzaak om meer sociale woningbouw op gang te helpen.

Geld

De grote vraag zal echter zijn of de politiek daar ook de financiële consequenties van wil dragen: als de gemeente grond beschikbaar stelt voor sociale bouw, levert dat de kas veel minder geld op dan wanneer een perceel wordt verkocht voor een project met dure woningen. In elk geval is er haast geboden, zegt De Wilde. Als er grond is duurt het opzetten van een project ook nog geruime tijd. En de woningen moeten er eigenlijk binnen vier, vijf jaar staan.