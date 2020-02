Grondige evaluatie voor daklozenopvang Omnizorg in Apeldoorn

update Gelderse commissa­ris van de Koning John Berends over komst mariniers: ‘Blij maar dubbel gevoel’

14 februari Gelderland is zeer content met de komst van het Korps Mariniers naar de kazerne in Nieuw Milligen. Er heerst wel een ‘dubbel gevoel’, zegt commissaris van de Koning John Berends. De mariniers zouden naar Vlissingen verhuizen, maar dat is afgeblazen tot grote woede van de Zeeuwen.