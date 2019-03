‘Grondlegger’ Apeldoorn verschuift boomplantdag vanwege klimaatverandering

De landelijke Boomfeestdag is deze week (woensdag 13 maart). Wat nu een evenement is waar kinderen in heel Nederland aan deelnemen, begon in 1957 nota bene in Apeldoorn. Door het veranderende klimaat is de kans een droogte en hitte in het voorjaar en de zomer groter, redeneert de gemeente nu. En daarmee neemt ook de kans toe dat kleine boompjes niet overleven.

Voortaan heeft het plantfeest in Apeldoorn daarom aan het eind van het jaar plaats. Bij de eerste editie daarvan, dit jaar, zullen er in Apeldoorn zelfs drie tiny forests (mini-bosjes in de stad) worden aangeplant. De locaties daarvoor moeten nog worden bepaald. Basisscholen krijgen daar een stem in. Het eerste tiny forest is vorig jaar aangelegd in Zevenhuizen. Apeldoorn werd vorig jaar uitgeroepen tot Europese bomenstad: European City Of Trees.

Geen garantie