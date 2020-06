Grondwater rond Uddelermeer wordt onderzocht om op termijn verder dichtslibben te voorkomen

Onweer op komst, terrastij­gers kunnen komende dagen slechts één dag pieken

10:24 Het wisselvallige weer houdt de komende dagen nog wel even aan in Oost-Nederland. Moeder Natuur laat zich dan flink gelden met onweer en regenbuien. Al kunnen terrastijgers ook nog wel even genieten van een heerlijk drankje in de zon.