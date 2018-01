Groot deel Koninklijke familie present op verjaardagsfeest prinses Margriet

Prinses Margriet vierde vanavond haar 75-jarige verjaardag in Theater Orpheus in haar woonplaats Apeldoorn. Prinses Margriet is al vijftien jaar beschermvrouwe van Introdans. Als verjaardagscadeau danste het balletgezelschap daarom de hoogtepunten uit hun repertoire aan elkaar. De jarige job heeft bijna haar complete familie meegenomen naar de voorstelling, op een paar zieken na. Onder anderen Prinses Beatrix, Prins Maurits en Prins Constantijn waren aanwezig.