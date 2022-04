Groot onderzoek naar wildbeheer: mountainbikeroute of muziekfestival benutten en de jacht staken?

Openlucht Filmfesti­val keert terug in Apeldoorn

Het Openlucht Filmfestival keert terug in Apeldoorn. Twee jaar lang was het door de coronasituatie onmogelijk of financieel niet verantwoord om het festival te organiseren en was het de vraag of het in de huidige vorm zou terugkeren. Die knoop heeft organisator Accres nu doorgehakt: in augustus wordt de bosweide van park Berg en Bos negen dagen lang omgevormd tot openluchtbioscoop.

15 april