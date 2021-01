Groot onderzoek rond fietspad in Apeldoorn, politie met meerdere voertuigen ter plaatse

Vraag bij het nieuws Maakt het winnen van miljoenen in de loterij echt gelukkig?

9 januari Van de een op de andere dag ben je rijk. Je wint een groot geldbedrag in de Postcode Loterij of Staatsloterij. Dat gebeurde rond de jaarwisseling in Ugchelen en Zwolle. Maar maakt dit je ook in één klap gelukkiger?