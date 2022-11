Groot sloopproject in Apeldoorn Zuid, moderne woningen terug

Ondanks spijt veroor­deelt rechtbank Apeldoorn­se Neeltje K. voor stalken en smaad

De 51-jarige Apeldoornse Neeltje K. is door de rechtbank in Arnhem schuldig bevonden aan belaging en smaad. Ze is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden en het verrichten van een taakstraf van tachtig uur. Daarbij moet de vrouw een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

24 november