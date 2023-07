Groot verdriet om afgebrande seksclub in Beekbergen: ‘Het gaat heel, heel slecht. Slechter kan niet’

Huilend vallen medewerkers van seksclub Club de Villa in Beekbergen elkaar zondagmiddag in de armen. Verderop loopt eigenaar Eric Witten (61) verslagen over het terrein. Dat zijn bedrijf vannacht tot de grond toe afbrandde, lijkt hij nog niet te kunnen bevatten.