Groothandel voor bouw vestigt zich in Apeldoorn

Verdouw, een groothandel in bouwmaterialen, vestigt een filiaal in Apeldoorn. Daarvoor zet het een logistiek centrum neer aan de Stadhoudersmolenweg.

Op een perceel van 20.000 vierkante meter komt een gebouw met zo'n 10.000 vierkante meter vloeroppervlak. Het bedrijf is nu gevestigd in Gouda. Van daaruit bestrijkt het Nederland over de volle breedte. In Oost-Nederland gebeurt dat in een gebied dat zich van noord naar zuid ongeveer tussen Zwolle en Nijmegen bevindt.

Ambitie

,,De vestiging in Apeldoorn past daar goed in, en helpt bij onze ambitie om in Oost-Nederland verder voet aan de grond te krijgen'', zegt Dick de Ronde namens Verdouw.Het bedrijf levert in principe rechtstreeks aan aannemers en bouwbedrijven. ,,Als er een particulier komt met een gerichte vraag en diegene kan ter plekke pinnen, dan jagen we 'em niet van het terrein af. De scheiding tussen groothandels en verkoop aan particulieren zie je steeds meer afbrokkelen. Maar de focus ligt op het bouwbedrijf.''

Personeel