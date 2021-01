Grootschalige kunstroof met ‘Rembrandtjes’ in Apeldoorn: Leon F. krijgt cel- en werkstraf aan de broek

Huurder ‘drugsloods’ Apeldoorn op vrije voeten

16:54 De huurder van de loods in Apeldoorn waar in augustus een grote partij steenkool met cocaïne werd aangetroffen - een zaak die in direct verband staat met de inval bij een cocaïnewasserij in Nijeveen - komt op vrije voeten. Ook de andere verdachte uit deze regio, Ricardo F. uit Beekbergen, mag zijn proces in vrijheid afwachten. De twee blijven wel verdacht.