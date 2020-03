Grote brand Apeldoorn heeft gevolgen voor tientallen huishoudens: gasstoring door gesprongen brandkraan

Video Stewardess Gwen uit Apeldoorn stapt weer in het vliegtuig, maar blijft wel op aarde met haar ‘foodplane’

11:00 Tientallen bekenden hebben haar voor gek verklaard. Maar precies diezelfde mensen zijn er ook van overtuigd dat Gwen Leeman een succesvolle onderneming aan het opstarten is. De voormalige stewardess keert terug in het vliegtuig. Niet om de lucht in te gaan, maar om lekker eten te verkopen. ,,Welkom bij Gwens Foodplane’’, lacht de Apeldoornse.