Grote brand in appartementencomplex Apeldoorn: bewoner mee met politie

De brand zorgde voor commotie in de buurt, tientallen bewoners stonden midden in de nacht op straat. De woning is onbewoonbaar. De politie doet er vandaag onderzoek.

Meerdere deuren geforceerd

De brand sloeg net iets voor 01.00 uur uit voor de brand in een flat op de derde verdieping. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit aan de voor- en achterkant van de woning. Er was toen nog niet duidelijk of er mensen in de flat aanwezig waren. De brand was redelijk snel onder controle en er bleken geen mensen in de woning te zijn. De omliggende woningen werden verkend en geventileerd, daarbij werden meerdere deuren geforceerd.