Grote brand in centrum Beekbergen tijdens drukke Veluwse Markt

Op de begrafenis van zanger en oud-Apeldoor­ner André Groote was niemand: ‘Dat wilde hij zelf’

11:00 Muzikant André Groote (74) uit Nieuwleusen werd alleen in het bijzijn van de uitvaart-ondernemer begraven. Hij vroeg vrienden en familie niet op zijn uitvaart te komen en zijn overlijden geheim te houden. Maar kun je in tijden van sociale media wel sterven in anonimiteit?