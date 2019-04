Grote inzet brandweer bij heidebrand Apeldoorn

Namen van alle slachtof­fers in het A1-autodrama bekend

16:08 Brandon Leatemia, Damian Echter, Ömer Dogan en Jeroen van Beek. Het zijn de namen van de vier slachtoffers in het autodrama op de A1 in Deventer. Het betreft een Apeldoorns vriendenclubje - vertellen nabestaanden - dat gisterochtend terugkeerde van een feest in Enschede.