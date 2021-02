Grote KPN-storing in Apeldoorn na ruim twee dagen voorbij

UPDATE De grote KPN-storing in Apeldoorn is na ruim twee dagen opgelost. Vrijdagmiddag om 13.00 gaf de provider het sein ‘brand meester.’

Door een kapotte glasvezelkabel zaten meer dan 1100 KPN-gebruikers in Zevenhuizen en Zuidbroek vanaf woensdagochtend 10.00 uur bijna 48 uur zonder internet, tv en telefoon. Het aantal gedupeerden was vrijdagochtend gegroeid tot 1207. Ook ten oosten en zuiden van deze wijken ontstonden er problemen.

,,Bij de herstelwerkzaamheden is extra impact ontstaan”, verklaarde woordvoerder Gerd de Smyter vrijdagmorgen omstreeks half tien. ,,Er is vannacht is er doorgewerkt aan het herstel van de gebroken glasvezelkabel. Uiteindelijk bleek het om twee kabels te gaan die defect waren. Inmiddels zijn de breuken hersteld en op dit moment wordt gekeken of alle signalen hersteld kunnen worden. Dat heeft helaas nog enige tijd nodig en dat betekent dat de dienstverlening nog niet opgestart is.”

Surfen, zappen en beppen

Drie kwartier later kwam hij met heuglijker nieuws. ,,Ik krijg net door dat de helft van onze klanten (600) weer aangesloten zijn. Voor de andere helft wordt dit hopelijk ook snel opgelost.” Na de lunch meldde De Smyter dat ook zij weer volop kunnen surfen, zappen en beppen. ,,Iets na 13uur is de storing verholpen. Ik ben blij te kunnen melden dat onze klanten in Apeldoorn weer verbonden zijn met onze diensten.”

Verschillende Apeldoorners die thuis werken deden op Twitter hun beklag over de storing. Zij komen wel in aanmerking voor compensatie. ,,Klanten die een storing ondervinden die langer dan twaalf uur duurt, krijgen hiervoor een vergoeding in de vorm van een vermindering naar rato op hun factuur. Dat is ook terug te lezen in onze algemene voorwaarden.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.