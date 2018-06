Grote slag in verbeteren huurwoningen in Apeldoorn

Heineken omarmt Veluwse Schavuyt

11:15 Heineken heeft Veluwse Schavuyt opgenomen in het assortiment. Het Apeldoornse bier kan daarmee in iedere Nederlandse 'Heineken kroeg' vanaf de tap geschonken worden. ,,Dit biedt ons enorme kansen'', zegt Dani Levy van Veluwse Schavuyt. ,,Een groei van 20 tot 25 procent per jaar is een realistisch perspectief.''