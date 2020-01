Grote stapel isolatiemateriaal in brand in Ugchelen

Leegstand winkels groeit in Gelderland en Overijssel (voor het eerst in jaren)

18 januari De winkelleegstand is vorig jaar voor het eerst sinds jaren weer gestegen. Alleen in Flevoland daalde de leegstand een tikkeltje. In de rest van Nederland is het beeld slechter. In Gelderland groeide de leegstand heel iets naar 7 procent (plus 0,2), Overijssel komt op 8,5 procent (plus 0,7).