Grote steden in Overijssel en Gelderland terughoudend over proef met legale wietteelt

Video Bur­ger­ini­ti­a­tief stelt zorg in Apeldoorn aan de kaak: 'We krijgen een vreselijk tekort'

16:54 De druk op mantelzorg neemt toe, er is minder recht op PGB en er zijn meer verwarde mensen op straat. Dat is de alarmerende conclusie van een eerste bijeenkomst over problemen rondom zorg in Apeldoorn in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, op dinsdag 3 oktober in het stadhuis.