Storing bij Gelre ziekenhuizen is voorbij

De storing bij Gelre ziekenhuizen is voorbij. De operatiekamers in Apeldoorn en Zutphen kunnen weer draaien. Welke polikliniek vanmiddag al weer patiënten ontvangt, is per kliniek verschillend. De patiënten die het betreft, zijn door het ziekenhuis ingelicht.