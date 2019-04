Grote verdeeldheid over geluid van Zwitsalterrein in Apeldoorn

Voor het eerst vindt vandaag in de hallen van de voormalige zeepfabriek Technofeest Deciliters plaats. Het dansfestijn komt over uit Gigant, waar het de afgelopen zeven jaar uit haar jasje groeide. De verhuizing naar het grote evenemententerrein klinkt dus logisch. Al is er ook een saillant detail: twee jaar geleden klaagden omwonenden van de poptempel over geluidsoverlast. En laat decibellen op de nieuwe locatie nou ook een dingetje zijn.