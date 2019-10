Grote verkeersdrukte door vervangen asfalt in Apeldoornse ‘ongelukkenbocht’

,,Dat het nu drukker is op andere lanen, is helaas niet te vermijden’’, zegt gemeentewoordvoerder Carlo Spijk. ,,Het hoort er even bij. Het is drukker maar het slibt niet helemaal dicht.’’

Stroever

Gemeente staat niet te tellen

De gemeente heeft de effecten van de tijdelijke afsluiting goed in beeld, zegt Spijk. ,,We staan niet te tellen op locatie en dat hoeft ook niet. Een beeld van de hoeveelheid verkeer hebben we via de normale verkeersmonitoring bij de verkeersregelinstallaties in de stad. Het is in het algemeen mogelijk om middels de instelling van die installaties de doorstroming te beïnvloeden’’, zegt hij. ,,Door net iets langer groen of iets langer rood, kun je in de omgeving de doorstroming positief beïnvloeden. Waar nodig doen we dat ook bij werkzaamheden.’’