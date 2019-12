Grote vuurwerkvondst in garage hartje Apeldoorn verbaast buren

,,Is dat hier gebeurd? Ik was gisteravond gewoon thuis, ik heb er niets van meegekregen’’. De verbazing is daags na de grote vuurwerkvangst groot bij de buren in de Stationsdwarsstraat. Volgens omwonenden wordt er met oudjaar amper geknald in hartje stad. ,,Het is juist in het centrum meestal rustig, er is veel siervuurwerk. De meeste mensen hebben hier een koopwoning, die passen goed op hoor’’, weet de 27-jarige Wim. Hij woont al jaren in het straatje dat de Hoofdstraat met het Stationsplein verbindt.