Grote zorgen om verval wereldberoemd CB-pand in Apeldoorn; 88-jarige architect heeft bloedend hart

Brand in voormalig pand van Leger des Heils in Apeldoorn

9 maart In een pand aan de Beekstraat in Apeldoorn heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Het gaat om het gebouw waar in het verleden het Leger des Heils heeft gezeten. De brand brak uit op de derde verdieping. Brandweerlieden kregen het vuur snel onder controle.