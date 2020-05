Grote zorgorganisaties in Apeldoorn zijn corona-vrij, bezoekregeling kan iets ruimer

Dat geen enkele bewoner meer het covid 19-virus heeft, is een mijlpaal. ,,Het is extra fijn omdat nu ook een versoepeling van de bezoekregeling mogelijk is’’, zegt Atlant-woordvoerder Lindy Voskuil. ,,Dat doen we wel heel voorzichtig. Het liefst zouden we de deuren open gooien, maar we doen het met kleine stapjes, en natuurlijk binnen de landelijke richtlijnen van het RIVM.’’ Dat betekent concreet dat nu één vaste bezoeker per week bij een bewoner mag langskomen. ,,We hopen dat het snel weer op de oude manier kan.’’