Grotere supermarkt voor Apeldoornse wijk Zuidbroek

Extra staanplaatsen voor Veluws Bierfest

10:58 Met honderd extra staanplaatsen is het Veluws Bierfest nog niet uitverkocht. Er zijn nog zo'n vijftig van deze plekken beschikbaar. In totaal worden er zaterdag 7 oktober bijna 700 mensen in de voormalige Zwitsal-fabriek verwacht. Op vrijdag 6 oktober komen er 500 bezoekers tijdens de al uitverkochte bedrijfsavond.