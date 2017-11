Gruwelbeelden uit slachthuizen? Dat gaat Apeldoornse slachterij niet gebeuren

videoJan van Westreenen veert op als hij de gruwelbeelden ziet uit Belgische slachthuizen. ,,Dat gaat mij niet gebeuren!'', belooft hij zichzelf. Zijn nieuwe slachterij in Apeldoorn, net in gebruik, is gebouwd op ideeën van de Amerikaanse hoogleraar en dierenwelzijnsgoeroe Temple Grandin. Zelfs Wakker Dier is enthousiast.

De koeien die net uit de veewagen komen zijn nog onrustig. Hun soortgenoten die al een uurtje op stal staan zijn kalm. ,,Mooi hè, die rust'', zegt Jan van Westreenen. Hij ziet hoe de dieren één voor één de 'drijfgang' in lopen. Onverstoorbaar. Voor ze het in de gaten hebben, zijn ze dood.

Aansporing

Drijfgang. Dat woord klopt hier niet, zegt Van Westreenen. 'Loopgang' is beter, vindt hij. De koeien in de nieuwe runderslachterij van Ameco in Apeldoorn hebben geen aansporing nodig. Ze lopen de gang in, voelen zich beschut door de betonnen wanden. Geen schrikmomenten onderweg, zoals ratelende kettingen of wapperende zeilen. De vloer van de gang loopt licht omhoog, daar houden koeien van. En ze lopen naar het licht. De voorste koe wordt gedood (met een kogeltje) zonder dat de koe erachter dat doorheeft.

Wie vlees eet, weet: wat op je bord ligt, wandelde eerder in de wei. Hoe het leefde en hoe het stierf, dat vinden we steeds belangrijker. Heel Nederland gruwde toen beelden uit een Belgisch slachthuis naar buiten kwamen: dieren die worden getrapt en geslagen, zwaargewond naar de slachtplek worden gedreven. Dat wil de consument niet, maar dat wil Van Westreenen ook niet. De voormalige veehouder: ,,Je moet met respect met je beesten omgaan.'' In Nederlandse slachthuizen zijn de waakhonden van voedselautoriteit NVWA permanent aanwezig om toezicht te houden op hygiëne, maar ook op dierwelzijn. In de stal bij Ameco staan bovendien vier camera's die alles registreren.

De 'bende van drie'

In dertien maanden tijd is de nieuwe slachterij aan de Ecofactorij in Apeldoorn uit de grond gestampt. Bijna letterlijk. ,,Hier staat normaal gesproken twee jaar voor'', stelt architect Herman Bessels uit Twello. ,,Na het eerste gesprek zijn we lachend weggelopen'', herinnert Bas te Riele zich, van bouwbedrijf Aan de Stegge uit Twello. Met Ameco-directeur Van Westreenen vormden zij ruim een jaar lang de 'bende van drie'. En ook na de oplevering is het nog jongensachtig elkaar een beetje jennen, op de schouders slaan, moppen tappen.

Het is een huzarenstukje dat ze hebben geleverd, vinden ze zelf. Een nieuwe slachterij bouwen in een moordend tempo. Alles tegelijk doen: bouwen, bedenken, beslissen. Bessels: ,,We hebben 'm eerst virtueel gebouwd, zodat we meteen al konden zien wat anders zou moeten.'' Elke week de koppen bij elkaar met kenners vanuit het bedrijf, de leverancier van de slachtlijn, de bouwer, de architect, slachters, uitbeners.

Volledig scherm Met de nieuwe runderslachterij van Ameco in Apeldoorn is een investering van 20 miljoen euro gemoeid. © Vakfoto Van Der Beek

Bedwelmingsplek

Er was dan ook geen tijd te verliezen. In september 2016 vertrok Van Westreenen met een zak geld uit Amsterdam, waar hij weg moest voor woningbouw. ,,Nee, dat was natuurlijk niet voldoende.'' Binnen een week tekende hij voor de twee hectare grond in Apeldoorn en was de deal met Bessels en Te Riele rond. Met snelle en voortvarende ambtenaren van de gemeente Apeldoorn kon de schop al snel de grond in. Met de nieuwe slachterij is een investering van zo'n 20 miljoen euro gemoeid.

Het resultaat is een slachterij waar volgens Van Westreenen het werk veel minder zwaar is geworden. Waar het proces van vee aanvoeren, slachten, uitbenen en verwerken hygiënischer is dan de regels vereisen.