Guido Eggermont wordt nieuwe directeur vervoerscentrale PlusOV

De aanstelling van Eggermont is in eerste instantie voor de duur van een jaar, daarna wordt er in overleg met het bestuur een besluit genomen over een eventuele verlenging.

De directeur van Tribuut neemt de taak over van Jan Akerboom, die in januari van dit jaar tijdelijk het stokje overnam van Andreas Noordam. Akerboom zou tot mei van dit jaar blijven, maar op dat moment was er nog geen nieuwe directeur gevonden. Ook was het op dat moment nog niet duidelijk of alle negen deelnemende gemeenten volgend jaar door zouden gaan met de vervoerscentrale. Om die besluitvorming in goede banen te leiden, bleef Akerboom langer aan.